أول تحرك أمني بشأن مقطع فيديو لشاب يهدد المارة بكلب شرس في المرج

تواصل الجهات المعنية بوزارة الداخلية فحص مقطع فيديو يُظهر شابًّا بحوزته كلب شرس يهاجم المارة في أحد شوارع منطقة الشرفا بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وإيقافهم بغرض السرقة.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ ردود فعل مختلفة من نشطاء الفيس بوك تعبر عن استيائهم من ذلك الفعل الإجرامي.

ويقوم فريق بحث بفحص الفيديو المتداول لتحديد ملابساته وتاريخ تصويره وهوية الشخص الظاهر فيه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الواقعة.

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