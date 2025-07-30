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حوادث

نظر التماس إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر بعد قليل

إسلام جابر، فيتو
إسلام جابر، فيتو

تنظر محكمة أكتوبر، بعد قليل نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر. 

وكانت محكمة الأسرة بالجيزة، قد قضت برفض الاستئناف المقدم من "أ. ح." بشأن دعوى إثبات نسب طفلها للاعب نادي الزمالك السابق "إسلام جابر"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض النسب والزواج.

وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".

 

تفاصيل تقديم سيدة دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر 

وفي المرة الأولى، أقامت "أسماء ح." دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

رفض دعوى إثبات نسب طفل لإسلام جابر الأول

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة.

 

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