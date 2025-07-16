الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

موظفة بدعوى طلاق: بيحطلي حبوب في العصير علشان ما خلفش ولما واجهته ضربني وحبسني والجيران انقذوني

موظفة ترفع دعوى طلاق
موظفة ترفع دعوى طلاق للضرر من زوجها في الجيزة، فيتو

وقفت موظفة تبحث عن حقها فى الطلاق للضرر، وأمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة روت قصتها مع زوجها  بعد عام واحد من الزواج.

  وقالت إنها اكتشفت طمع زوجها فى راتبها، وتحريض والدته وتعديهما عليها بالضرب، مشيرة بحسب أقوالها إلى أن والدة زوجها تسببت في عدم قدرتها على الإنجاب من خلال “حبوب كانت تضعها لي بالعصير” وكان زوجها يقدمها لها لعدم الإنجاب منها.

وأوضحت أن اكتشفت الخطة عندما توجهت لطبيبة نساء وتوليد أكدت عدم قدرتها على الإنجاب لتعاطيها حبوبا تمنع ذلك لمدة طويلة.

وتابعت: "رغم أنهما سبب في عدم قدرتي على الإنجاب لكنهما كانا يقومان بمعايريتي بعدم الخلفة ولخوفي من ذلك تحملت المعاملة السيئة منهما وتعديه الدائم علي بالضرب وأخذ راتبها". 

وطالبت الزوجة أمام محكمة الاسرة بجنوب الجيزة، بالطلاق للضرر، بعدما اكتشفت عدم قدرتها علي الإنجاب بسبب تورط زوجها ووالدة في هذا السبب وقدمت التقرير الطبية التي تؤكد ذلك. 

وتابعت الزوجة: "زوجى حرمني هو والدته من الإنجاب وأجبرني على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية، وعندما واجهته اعتدى عليا بالضرب وحبسني داخل الشقة، حتى ساعدني أحد الجيران لأتمكن من الهرب ولجأت إلى محكمة الأسرة طالبة بالانفصال منه وحبسه هو والدته أبعدما تسببوا لي في عاهة وهي عدم قدرتي على الإنجاب". 

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للمحكمة الاسرة بجنوب الجيزة الطلاق للضرر بالطلاق

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