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هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ابنة حسني مبارك المزعومة

المخرج خالد يوسف،
المخرج خالد يوسف، فيتو

اتهامات ابنة حسني مبارك المزعومة، علق المخرج خالد يوسف على إدعاءات فتاة تزعم إنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، والتي أثارت الجدل مؤخرًا حول الفنانة وفاء عامر، مدعية تورطها في تجارة الأعضاء.

خالد يوسف يعلق على إبنة حسني مبارك المزعومة

وأكد المخرج خالد يوسف أن الفتاة التي تدعي أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك بثت فيديو أخير وصلت فيه حد "التخبيط"، مشيرًا إلى أن هذه الفتاة سيتم القبض عليها فورًا، والأمر لا يحتاج بلاغات من أحد.

وقال خالد يوسف في تدوينة لها، عبر حسابه بالفيس بوك، عن آخر مقطع فيديو بثته فتاة تدعي أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك: "كده خلاص.. بعد التخبيط اللي خبطته البنت اللي بتقول انها بنت حسني مبارك في الفيديو الأخير.. هيتقبض عليها فورا.. كل اللي فات حماده واللي قالته المرة دي حماده تاني خالص..مش محتاجين حد يعمل بلاغات".


يذكر أن مقاطع فيديو انتشرت لفتاة ظهرت مؤخرًا على منصة "تيك توك"، مدعية أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، والفتاة تدعى مروة.  

ابنة حسني مبارك المزعومة تتهم وفاء عامر بتجارة الأعضاء

وأثارت مزاعم الفتاة "مروة" الجدل وسط حالة من الترقب، بعدما بدأت تتكشف خيوط أولية تشير إلى أن ما وراء القصة قد يحمل أبعادًا أعمق مما يظهر في العلن. بعدما اتهمت مشاهير وبلوجرات أنه قد ظهر عليهم الثراء، واتهمتهم بالتجارة في الأعضاء وتورطهم في وفاة أكثر من بلوجر وشخصية. 

فتاة تدعي أنها أبنة حسني مبارك، فيتو
فتاة تدعي أنها ابنة حسني مبارك، فيتو

وكانت الفتاة التي زعمت أنها ابنة الرئيس محمد حسني مبارك والفنانة إيمان الطوخي، قد ادعت تورط الفنانة وفاء عامر في تجارة الأعضاء، الأمر الذي دفع وفاء عامر للرد على هذه الادعاءات قائلة: "الست دي اختارت أعلى واحدة على السوشيال ميديا في التيك توك، أنا أكبر نجمه على التيك توك وعلى فكرة ما بدخلش مع أي حد وما بظهرش كتير إلا لما بيبقى عندي حالة زي حالة علي محمد دوشين بنجمع له حاجة مش موجودة في مصر تمنها 150 مليون جنيه هتجيبيهم ازاي، فلازم أطرق كل الأبواب وده تحت رعاية وزارة التضامن يعني مش حاجه ليا".

وفاء عامر ترفض الاتصال بإيمان الطوخي

وقالت وفاء عامر عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات" خلال فضائية "النهار"، أمس الأحد، "ما يحدث ضرب في القوى الناعمة واحنا مش ضعفاء، عندنا نقيب قوي، عندنا اتحاد نقابات قوية، عندنا نقابات فنية عظيمة في مصر ولا يمكن أبدا هتسكت ولا حد هيقدر يسكتها غير بالموت".

الفنانة وفاء عامر، فيتو
الفنانة وفاء عامر، فيتو

وطالبت وفاء عامر، الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي بالخروج عن صمتها والحديث عما يثار حول مزاعم هذه الفتاة، قائلة: "لماذا كل هذا الصمت من إيمان الطوخي؟! ما تطلع تتكلم وتقول مش بنتي، حتى لو هي معتزلة أو محجبة".

وأكدت وفاء عامر أنها "لن تتواصل مع إيمان الطوخي، خاصة أن القضية مثارة على مستوى الرأي العام، وأحدثت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة".

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