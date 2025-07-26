التحريات تكشف سبب حريق منزل بمنشأة القناطر في الجيزة

أكدت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء حريق عقار سكني مكون من 4 طوابق بقرية ذات الكوم التابعة لمنشأة القناطر في الجيزة، والذي نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وكانت قوات الامن تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق بالتحديد داخل الطابق الثالث بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص جراء الحريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجارٍ السيطرة عليه، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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