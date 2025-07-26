الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق اندلع في مطعم كبدة ونقل صاحبه للمستشفى

إخماد حريق بمطعم
إخماد حريق بمطعم كبدة في الجيزة، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد حريق شب بمطعم كبدة وأسفر عن إصابة صاحب المطعم بحروق بدائرة قسم الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب اشتعال الحريق تسريب غاز من الأسطوانة أثناء تغييرها، وتم نقله للمستشفى، عبر سيارة الإسعاف التي انتقلت برفقة المطافي وقوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي مدير مباحث الجيزة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.


وتلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، يفيد فيه بنشوب حريق بمطعم بدائرة قسم الجيزة.

وعلى الفور انتقل النقيبين أحمد شنب ومحمد النقيب معاونا القسم، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق بمطعم كبدة بدائرة القسم، وإصابة صاحب المطعم، بحروق متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الحماية المدنية حريق شب بمطعم عمليات النجدة المعمل الجنائي

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