أخبار الحوادث اليوم: العثور على جثة شخص مقتول بدار السلام.. إخلاء سبيل شقيقة منة عرفة وطليقها.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيبت طفلة اليوم الأحد بطلق ناري طائش في مركز دشنا شمال محافظة قنا وتم نقلها لمستشفي دشنا المركزى لتلقي العلاج.

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، بحوزته كمية ضخمة من مخدر الحشيش بلغت طنًا كاملًا، قُدرت قيمته المالية بـ100 مليون جنيه تقريبًا، وذلك في ضربة أمنية قوية استهدفت أباطرة الإتجار بالسموم.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شخص مقتول بـ منطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حيثيات إعدام متهم بقتل شخص في الصف بسبب خصومة ثأرية عمرها 8 سنوات



أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها القاضي بالإعدام لمتهم بالاشتراك مع آخرين بقتل شخص والشروع في قتل آخر، بسبب خصومة ثأرية بالصف تعود لـ 8 سنوات.

أمرت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، بإخلاء سبيل شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين الطرفين داخل ناد اجتماعي شهير، وذلك بسبب خلافات بشأن رؤية الأطفال.

قررت محكمة مستأنف القاهرة تأييد استمرار حبس عنصر من جماعة الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وطباعة أوراق تحرض على الفوضى ومحاربة الشعب المصري تنفيذا لتعليمات يحيى موسى الهارب إلى تركيا 45 يوما على ذمة التحقيقات.

أقام المستشار عصام رفعت المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمغني الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته في يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بأن عدم خضوع أعمال السيادة التي تصدرها السلطة التنفيذية لرقابة القضاء لا ترجع إلى أن هذه الأعمال فوق الدستور أو القانون، إنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، هذا فلا عن عدم ملاءمة طرح هذه القضايا، ومن ثم فإن القضاء المصري غير مختص بدعاوى إلغاء قرارات السيادة أو التعويض عنها.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة سفير سابق داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته ورفع البصمات، كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.