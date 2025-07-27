إخلاء سبيل شقيقة منة عرفة وطليقها بعد مشاجرة أثناء تنفيذ الرؤية بأكتوبر

أمرت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، بإخلاء سبيل شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين الطرفين داخل ناد اجتماعي شهير، وذلك بسبب خلافات بشأن رؤية الأطفال.

مشاجرة شقيقة منة عرفة وطليقها



تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من إدارة أحد الأندية الاجتماعية ، يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدة ورجل، تبين لاحقا أنهما شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، بسبب خلاف حول رؤية الأطفال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السيدة "رانيا"، شقيقة الفنانة، حضرت إلى النادي لرؤية أطفالها – الذين في حضانة والدهم – وقدمت لهم بعض الهدايا، إلا أن مشادة وقعت بينها وبين طليقها، تطورت إلى تراشق بالألفاظ، بعد قيامه بكسر الهدايا والتعدي عليها بالقول واليد أمام رواد النادي.

قامت الأجهزة الأمنية بضبط الطرفين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى عرضهما على جهات التحقيق التي أمرت بإخلاء سبيلهما بعد الاستماع إلى أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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