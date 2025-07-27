حيثيات إعدام متهم بقتل شخص في الصف بسبب خصومة ثأرية عمرها 8 سنوات

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها القاضي بالإعدام لمتهم بالاشتراك مع آخرين بقتل شخص والشروع في قتل آخر، بسبب خصومة ثأرية بالصف تعود لـ 8 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنها تطمئن كل الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى.

وكشفت الحيثيات في الجناية رقم 6327 لسنة 2024 مركز الصف، ‏إنه على إثر خصومة ثأرية منذ حوالي ثمانية سنوات بين عائلة "ع" التي ينتمي إليها المتهمين الأول والثالثة والرابع وعائلة "ق" التي ينتمي إليها المجني عليه الأول "سعد" فقام كل من المتهمة الثالثة "نادية"، والرابع "طارق"، بتحريض كل من المتهم الأول والثاني، على القيام بقتل المجني عليه سالف الذكر عمدًا أخذًا بالثأر.

وأشارت الحيثيات إلى أنه في صبيحة يوم الواقعة الموافق 18 يناير 2024 في منطقة الصف، ترصدا للمجنى عليه سالف الذكر في المكان الذي أيقنا وجوده فيه وحال خروجه من مسكنه في ذلك الوقت لإحضار طعام الإفطار، وقاد المتهم الثاني الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الأول والذي كان جالسا خلفه بعد أن استعدوا، وأرتدى ملابس (عفريتة) زرقاء اللون، وغطاء رأس وذلك بقصد التخفي كي يتمكن من إتمام الجريمة والهرب دون أن يفتضح أمره وذلك كله بعد أن اتفقا على ذلك وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه سالف الذكر عمدا.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم الأول أحضر سلاحا ناريا "طبنجة" من المتهم الرابع وما أن ظفر بالمجنى عليه سالفة الذكر وهو في طريق عودته لمسكنة حتى باغته بإطلاق الأعيرة النارية صوبة من هذا السلاح قاصدا من ذلك قتله محدثا به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وبعد أن سقط المجني عليه على الأرض صريعا وحال التماس طريق الهرب إذ بالمجنى عليه الثاني، "صبحى"، يأتي في مواجهته فما كان من المتهم الأول إلا أنه بادر بإطلاق النار عليه من ذات السلاح الناري قاصدا من ذلك قتله حتى لا يتمكن من التعرف عليه وهو في طريقه للهرب بعد ارتكاب الجريمة وحالة إلا أنه خاب أثر تلك الجريمة الأخيرة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.



وثبت بملاحظات النيابة العامة أنه باستجواب المتهمين الأول والثاني أقرا بارتكابهما الواقعة على نحو ما شهد به الشهود من الأول حتى الرابع وأنهما عزيا قصدهما من ارتكاب الواقعة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك واتجها إلى حيث أيقنا تواجد المجني عليه سلفا، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه أحدثت ما به من إصابات والتي أودت بحياته وعقب ذلك قام بإطلاق عيار ناري صوب الشاهد الأول محدثا إصابته في قدمه حتى لا يقوم بتعقبه.

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