دعوى قضائية تطالب بإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات 

أقام المستشار عصام رفعت المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمغني الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته في يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.

حملت الدعوى رقم 74942 لسنة 79 قضائية واختصم وزير الثقافة ومحافظ الجيزة ووزير الآثار بصفتيهما.

الحفلات العالمية لها نظام قانوني وفق المجتمع المصري

وذكرت الدعوى أن الحفلات في مصر نظام قانوني محدد ومن يرفضه يرفض النظام والقانون وكل ما يأمله فقط هو تحقيق مكاسب دون النظر إلى مرتكب الجرم في حق ثقافة مجتمع وقوانين دولة شهد لها العالم أجمع أنها علمت العالم الإنسانية والقانون والفنون بكافة فروعها ووجب اتخاذ الإجراءات القانونية على وجه الدقة.

وتابعت الدعوى أن الإجراءات بدورها في ترقيب المصنف حال التقدم بالطلب إبتداءً لاتخاذ دورته الإجرائية التالية من:

1- وزارة القوى العاملة، 2- نقابة المهن الموسيقية، حتى لا يتم تصدر المشهد لأزمه إن دلت فانها تدل على ازدراء ثقافة شعب عريق وتاريخ تأصيلي يشهد له الجميع بأنه مصر اقدم الحضارات وأهمها.

ومن لا يحترم تاريخه حفاظا علي مورثه ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق أخرى ما دام تساهل في سرقة هوية بلده.

وأوضحت الدعوى أنه تبين من خلال البحث عن السيرة الذاتية لهذا الفريق من خلال المعلومات الموثقة علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والمواقع الإخبارية للصحف العالمية تبين أن هذا الفريق له آراءه ومعتقداته الخاصة التي تختلف معها لأن شريعتنا الإسلامية ترفض تلك الأفعال التي يقوم بها هؤلاء.

يذكر أن تلك الفرقة أثارت جدلا واسعا في العام الماضي عقب الإعلان عن حفله لها وألغيت تلك الحفلة بعد الإعلان عن بيع عدد من التذاكر.

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