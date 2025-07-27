رفع البصمات وتفريغ الكاميرات.. تحركات عاجلة في واقعة سرقة شقة سفير بأكتوبر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة سفير سابق داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر.



وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته ورفع البصمات، كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله في الحادث.





تعرض شقة سفير سابق للسرقة داخل كمبوند شهير بأكتوبر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بتعرض شقة سفير سابق للسرقة داخل كمبوند شهير بمدينة أكتوبر.

على الفور انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط السارق.

وأفادت التحريات الأولية أن الشقة فقد منها محتويات ثمينة تخص السفير السابق ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط السارق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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