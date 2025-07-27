الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

تأييد استمرار حبس إخواني بتهمة التحريض على ارتكاب اعمال إرهابية تنفيذا لتعليمات يحيى موسى

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة مستأنف القاهرة تأييد استمرار حبس عنصر من جماعة الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وطباعة أوراق تحرض على الفوضى ومحاربة الشعب المصري تنفيذا لتعليمات يحيى موسى الهارب إلى تركيا 45 يوما على ذمة التحقيقات. 

وجهت النيابة العامة إلى المتهم ه.م في القضية رقم 235 لسنة 2025 جنح الخليفة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية بحق الشعب المصري تنفيذا لتعليمات يحيى موسى الإرهابي الهارب إلى تركيا.

كما وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


كما وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي


وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

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