إصابة طفلة بطلق ناري طائش في قنا وجهود مكثفة للقبض على مرتكب الحادث

أصيبت طفلة اليوم الأحد بطلق ناري طائش في مركز دشنا شمال محافظة قنا وتم نقلها لمستشفي دشنا المركزى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة فى قنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بإصابة طفلة بطلق ناري طائش أسفل الأذن وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفي دشنا المركزى التى حولتها بدورها إلي مستشفي قنا العام.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة " رحمة.م.م.ج"وتبلغ من العمر ٧ سنوات من نجع عرنوس بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا بقنا .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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