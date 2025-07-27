ضبط المتهم بصدم سيارة والاعتداء على سيدة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله إحدى السيدات تتضرر من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بسيارة والدتها بمحافظة الإسماعيلية وإحداث تلفيات بها، إلى جانب تعديه عليها بالسب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يوليو الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم ثالث، يفيد بتعرضها لموقف اعتداء من قبل قائد دراجة نارية، حيث اصطدم بسيارتها محدثًا تلفيات بها، قبل أن يعتدي عليها لفظيًا ويلوذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية قائد الدراجة النارية، وتبين أنه يعمل ميكانيكيًا ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.



جرى ضبطه والدراجة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد بالفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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