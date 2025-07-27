الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

حبس المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة، الذين ظهرا في فيديو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

حبس المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8  مايو الماضى أمكن ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمان بالجيزة).. وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وكلفت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عن المضبوطات. 

 

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نيابة الجيزة الجيزة بيع وترويج المواد المخدرة

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