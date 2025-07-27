الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

العثور على جثة شخص مقتول بدار السلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شخص مقتول بـ منطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

العثور على جثة شخص بدار السلام 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثمان لشخص بشارع متفرع من شارع العطارين  بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثمان شخص عليه آثار تعد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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