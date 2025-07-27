الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، بحوزته كمية ضخمة من مخدر الحشيش بلغت طنًا كاملًا، قُدرت قيمته المالية بـ100 مليون جنيه تقريبًا، وذلك في ضربة أمنية قوية استهدفت أباطرة الإتجار بالسموم.

ضبط التشكيل في جنوب البلاد

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت تورط عناصر جنائية شديدة الخطورة في تشكيل عصابي خطط لجلب كميات ضخمة من مخدر الحشيش وترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع أفراد التشكيل، ونُصبت الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبطهم في إحدى المناطق بجنوب البلاد، وبحوزتهم شحنة من الحشيش تزن قرابة طن.

استمرار الضربات ضد تجار السموم

وأكدت وزارة الداخلية استمرار توجيه الضربات الاستباقية ضد مافيا المخدرات والتشكيلات الإجرامية المنظمة، في إطار الاستراتيجية الشاملة لحماية المجتمع من أخطار الإدمان والمواد المخدرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

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