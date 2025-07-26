السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بالجيزة

اندلاع حريق، فيتو
اندلاع حريق، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اندلاع حريق بعقار سكني بقرية ذات الكوم، التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتسبب الحريق في إصابة 5 أشخاص، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، والوقوف على ملابساته وحصر التلفيات. 

 

نشوب حريق داخل عقار سكني بالجيزة 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص جراء الحريق.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجارٍ السيطرة عليه، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

 

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