الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

إمام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة (صور)

إمام عاشور
إمام عاشور

يواصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية. 

وكان إمام عاشور قد غاب عن معسكر الفريق في تونس بسبب عدم جاهزيته الطبية للإصابة في عظمة الترقوة، التي تعرض لها أمام إنتر ميامي في مونديال الأندية. 

ونشر إمام عاشور مقطع فيديو عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وهو يظهر خلاله أثناء تأدية بعض التمارين داخل الجيم.  

 ويلتقي فريق الأهلي نظيره البنزرتي، مساء اليوم الجمعة، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

 وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

كان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية غدا السبت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

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