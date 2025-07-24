أشرف بن شرقي: أرغب في التتويج بكل شيء مع الأهلي وخاصة دوري الأبطال

أكد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد يسير بصورة مميزة، وسط أجواء إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "الأجواء داخل المعسكر رائعة، هناك انسجام كبير وروح إيجابية تجمع بين الجميع، ونسير خطوة بخطوة من أجل أن يصل كل لاعب إلى أفضل مستوى فني وبدني ممكن، لا يمكن تحديد نسبة التحسن، لكن هناك تطور واضح، وكلنا نعمل بهدف واحد وهو الوصول لأعلى مستوى".

وأضاف: "وصلت إلى الأهلي في شهر يناير الماضي، ولم أكن قد خضت فترة إعداد مع فريقي السابق، لذلك أحرص الآن خلال المعسكر على بذل مجهود مضاعف من أجل الوصول لأفضل جاهزية ممكنة.

وواصل: "القوة البدنية والحفاظ عليها، سواء داخل أو خارج التمرين أمور أساسية، وكل لاعب يعرف حجم التحديات التي تنتظرنا طوال الموسم".

وتابع: "نسعى جاهدين للوصول لأفضل فورمة من خلال المباريات والتدريبات المتواصلة، ولدينا حافز كبير لأن الأهلي دائمًا ما ينافس على جميع البطولات".

واختتم بن شرقي حديثه مؤكدًا: "هدفنا في الموسم الجديد المنافسة على كل البطولات، وهذا ما يميز الأهلي ويمنحنا الدافع للعمل بقوة، نمتلك قائمة قوية مليئة بالنجوم، وكل منا يساعد الآخر ويمنحه من خبراته، وسنسعى بكل قوة لحصد الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكل الألقاب الممكنة، أرغب في التتويج بكل شيء مع الأهلي، وخاصة دوري الأبطال".

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