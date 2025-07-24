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رياضة

تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي في معسكر تونس

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعديل موعد المباراة الودية الثانية للنادي الأهلي أمام البنزرتي التونسي، والمقرر إقامتها ضمن معسكر الفريق التحضيري في تونس استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح شوبير أن المباراة ستقام يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من الثامنة مساء كما كان مخططا في البداية.

 

تفاصيل مران الأهلي 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

 

موعد مباراة الودية الثانية

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس الجمعة الماضي لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

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الأهلي أحمد شوبير البنزرتي التونسي

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