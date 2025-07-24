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رياضة

ريبيرو يدرس منح فرصة لهذا اللاعب خلال ودية الأهلي أمام البنزرتي

ريبيرو
ريبيرو

يدرس خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح فرصة المشاركة لـ محمد سيحا حارس مرمى القلعة الحمراء، وذلك خلال ودية الفريق أمام البنزرتي التونسي، ضمن معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم المقبل.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي غدا الجمعة وديا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. 

 

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

 وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء غد الجمعة في مدينة طبرقة التونسية. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريباته اليوم بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

يشهد المران بقيادة ريبيرو مجموعة من الفقرات البدنية، الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما يؤدي حراس المرمى مرانا قويا يشهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

كان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

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