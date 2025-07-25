الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لودية البنزرتي

زيزو
زيزو

يلتقي فريق الأهلي نظيره البنزرتي، مساء اليوم الجمعة، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنزرتي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم – أشرف داري – محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: جراديشار

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

 تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

 

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زيزو الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة موعد ودية الاهلي والبنزرتي

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