الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

الأهلي
الأهلي

 تترقب جماهير النادي الأهلي، مباراة فريقها الودية أمام البنزرتي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

وكانت قناة الأهلي أعلنت عن نقل مباراة الفريق أمام البنزرتي خلال معسكر تونس  بشكل حصري ومجاني عبر شاشتها، لتمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء المرتقب، ضمن خطة القناة لتغطية معسكر الفريق الإعدادي.

تردد قناة الأهلي 

وتُبث القناة عبر القمر الصناعي "نايل سات"، ويأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

 وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

كان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية غدا السبت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

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