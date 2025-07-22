أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة

أكدت وزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة إلى وزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

باستثناء الرومي والشيدر، ارتفاع كبير يضرب جميع أصناف الجبن بالأسواق، وصل إلى 37 جنيها

سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر الجبن الأبيض بجميع أنواعه والفلمنك والجودا، بينما انخفضت أسعار الجبنة الرومي والشيدر في المحال التجارية.

تم كشفه بالصدفة، تفاصيل ضبط مطرب شعبي شهير متلبسا بتعاطي الحشيش في الشيخ زايد

مصادفة بحتة قادت مطرب المهرجانات أمين خطاب إلى مصيره المحتوم، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبطه بتهمة تعاطي مخدر “الحشيش”، بطريق الإسكندرية الصحراوي.

مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، توسط لدى مسؤولي النادي الأهلي المصري من أجل التعاقد مع لاعب جديد للفريق الأحمر.

نص محافظات مصر تحت خط النار، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إعلام عبري يكشف عن بند أساسي لحماس يعرقل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يتركز حول تمسك حركة حماس بخطوط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهدنة السابقة.

دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)

رصدت "فيتو" لحظات وصول الإخوة السودانيين من القاهرة إلى محافظة أسوان وصولًا بميناء السد العالي شرق، كانت مشاعرهم مختلطة ما بين الدموع والفرح بسبب عودتهم بلادهم وفراقهم مصر وأهلها وأصدقائهم وجيرانهم خلال الفترة الماضية.

7 لاءات و6 إرشادات، توصيات هامة من البحوث الزراعية للمزارعين لمواجهة الموجة الحارة

حذر الدكتور محمد علي فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ بمركز البحوث الزراعية، من ظاهرة "تنفس الظلام" في النباتات خلال الأيام المقبلة مع توقعات بموجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في الليل وتبعاتها في التسبب بإجهاد والهدم النباتي الذي يتسبب في تراجع الإنتاجية.

صبرها بدأ ينفد، واشنطن تطالب حماس برد على المقترح المحدث وتهدد بهذا الإجراء

أفادت شبكة "سي إن إن"، الإثنين، نقلًا عن مصدرين مطلعين على مفاوضات غزة، قولهما إن الولايات المتحدة أبلغت حركة حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

كنت بدور عليها ومش لاقياها، رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة انفعالها على والدتها الفنانة شهيرة

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها من الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع عن انفعالها على والدتها الفنانة شهيرة، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان القومي للمسرح، متهمة مروجي هذه الشائعات بتحريف وتضخيم المواقف التي تحدث معها، وتحويلها إلى مادة لما وصفته بـ"الترندات الرخيصة".

بعد خضوعه لعملية جراحية، حمادة صدقي يكشف طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة (فيديو)

كشف حمادة صدقي، نجم الكرة المصرية السابق، الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى خضوعه لعملية جراحية، كما كشف تفاصيل المرض الذي عانى منه “المعلم”.

على طريقة "الطفل ياسين"، تفاصيل صادمة في اعتداء صبي على طفل معاق ذهنيا بالإسكندرية (فيديو)

واقعة “الطفل ياسين” بدمنهور تتكرر في الإسكندرية، مع اختلاف الزمان والمكان، والقصة الجديدة وقعت أحداثها مساكن الكيلو 21 حيث استغل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا إعاقة جاره الطفل “ياسين” المصاب بتأخر في النمو العقلي والذي يبلغ من العمر 13 عامًا ويعامل بعقل طفل لم يكمل 6 أعوام، وقام بهتك عرضه داخل شقته.

ردا على تصريحات عراقجي، ترامب يهدد إيران بشن ضربات متكررة على منشآتها النووية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية "إذا لزم الأمر".

جرفه التيار وانتشلوه بعد فوات الأوان، مصرع الممثل مالكولم جمال وارنر بطل مسلسل "ذا كوسبي شو"

لقي الممثل الأمريكي مالكولم جمال وارنر، الذي اشتهر بدور "ثيو هاكستابل" في المسلسل الكوميدي الشهير The Cosby Show، "ذا كوسبي شو" في حقبة الثمانينيات عن 54 عامًا يوم الإثنين، بعد تعرضه لحادث غرق في كوستاريكا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب، ماذا قالت عن الكوليسترول الضار

سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على الاعتقاد السائد لدى كثيرين بأن تناول البيض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

تقرير إسرائيلي يكشف عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد حرب غزة

كشفت "القناة 14" العبرية عن "خطة عملاقة" قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعداها لليوم التالي بعد الحرب بغزة، والتي نُسجت بسرية بالبيت الأبيض.

عودة القبة الحرارية، البحوث الزراعية يحذر من طقس الأربعاء ويثير المخاوف من ظاهرة "تنفس الظلام"

حذر الدكتور محمد علي فهيم، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، من تبعات الموجة شديدة الحرارة التي من المتوقع أن تضرب مصر اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية شهر يوليو الجاري، والتي تصنف كواحدة من أقسى الموجات الحرارية التي تشهدها البلاد هذا العام، والمعروفة باسم ظاهرة "القبة الحرارية".

يشارك في دوري أبطال أوروبا، ناد جديد يتحرك للتعاقد مع مصطفى محمد

أصبح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، مرشحًا للانضمام إلى أحد أبرز أندية الدوري الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

تباهى به الرئيس الأمريكي، قصة فيديو اعتقال ترامب لـ أوباما في المكتب البيضاوي

في سابقة جديدة بالبيت الأبيض، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، نشر مقطع فيديو زائف يظهر لحظة "اعتقال" الرئيس السابق باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي، في مشهد تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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