الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري يكشف عن بند أساسي لحماس يعرقل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يتركز حول تمسك حركة حماس بخطوط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهدنة السابقة.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: "حتى لو حدث تقدم في مفاوضات غزة، فإن الأمر قد يستغرق أسبوعين لتوقيع اتفاق".

وأضاف المصدر: "إسرائيل تطالب الآن في مفاوضات غزة ببقاء جيشها في شريط بعرض 1.5 كيلومتر شمال الحدود مع مصر بعد أن كانت تطالب بوجود في 5 كيلو مترات شمال فيلادلفيا".

وأكد المصدر أن "إسرائيل تفكر في إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة إن لم تبدي حماس مرونة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وأفادت "سي إن إن"، الإثنين، نقلا عن مصدرين مطلعين على مفاوضات غزة، قولهما إن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

وقالت "سي إن إن" نقلًا عن المصدرين إن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعًا على المقترح المحدَّث للاتفاق".

وذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدّث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة.

وشدد المصدران على أن الولايات المتحدة ومصر وقطر "يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

وأشار المصدران إلى أن "الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووصفت الخارجية هذا البيان بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس".

وأوضح البيان الإسرائيلي أن: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع".

ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناة 12 الاسرائيلية مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة حركة حماس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مفاوضات غزة الحدود مع مصر فيلادلفيا الولايات المتحدة القيادي في حماس خليل الحية وزارة الخارجية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 محافظة السويس على موقع فيتو

بعد خضوعه لعملية جراحية، حمادة صدقي يكشف طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة (فيديو)

دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)

إعلام عبري يكشف عن بند أساسي لحماس يعرقل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خلص الكلام، "رونالدو الجديد" يوجه القاضية إلى مانشستر يونايتد رغم الإغراءات

تنسيق الجامعات 2025، عميد علوم الرياضة بنات بحلوان تحدد نسب النجاح في اختبارات القدرات

عودة القبة الحرارية، البحوث الزراعية يحذر من طقس الأربعاء ويثير المخاوف من ظاهرة "تنفس الظلام"

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الليمون والخيار، والبصل يواصل ارتفاعه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads