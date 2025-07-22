كنت بدور عليها ومش لاقياها، رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة انفعالها على والدتها الفنانة شهيرة

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها من الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع عن انفعالها على والدتها الفنانة شهيرة، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان القومي للمسرح، متهمة مروجي هذه الشائعات بتحريف وتضخيم المواقف التي تحدث معها، وتحويلها إلى مادة لما وصفته بـ"الترندات الرخيصة".

وأكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن ما بدر منها كان بدافع القلق والخوف على أسرتها، وليس كما تم تداوله.

توضيح موقفها مع والدتها الفنانة شهيرة

وقالت الفنانة رانيا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إن الموقف الذي حدث مع والدتها الفنانة شهيرة داخل المهرجان، هو شعور بالخوف الشديد عليها بسبب الزحام الشديد.

وأضافت: "الناس على السوشيال ميديا بقوا طاقة غضب، كره وتصيد للفنان، أي موقف عادي، الصفحات الصفراء بتعمله ريتش علشان تشوه صورتنا قدام الناس. أنا كنت بدور على أمي ومش لاقياها في المهرجان امبارح، وما صدقت لاقيتها، قال لك انفعال رانيا على أمها! أنتم بترصدوا أنفسنا بكاميراتكم".

قلق عائلي في الكواليس

وأشارت الفنانة رانيا محمود ياسين خلال حديثها بالإشارة إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، خلال الفعاليات، وقالت: جوزي كانت حرارته عالية وما زالت، لولا فضل الله ثم الدكتور أحمد شيرين، اللي نزل رغم تعبه علشان مسؤوليته كرئيس مهرجان، قالوا إيه؟ رانيا بتخزي العين! إيه التفكير ده؟

إصابة على السجادة الحمراء ورفض للظهور الإعلامي

وأردفت:"وقعت على الريد كاربت وحصل لي التواء في قدمي، ومش عايزة أقول لكم كنت عاملة إزاي، ربنا أعلم بيَّ. ومع ذلك، قالوا إنها عايزة تعمل لقطة علشان ما سمحتش لحد يصورني. أولًا ده مايرضيش ربنا، وثانيًا دي مش طريقتي، ده جو بلدي أوي.

دفاع عن موقفها ورفض التشويه المتعمد

أضافت رانيا: لما وقعت، أصدقائي اتلموا حواليَّ، وأنا مش بعمل تريندات رخيصة. أنا كنت بقول لابني إني وقعت وعايزة أمشي لأن رجلي بتوجعني. مكنش حد هيعرف احنا بنقول إيه، لكن للأسف كلامنا وأنفاسنا بتتصور طول الوقت بشكل مزعج جدًا ومن ناس مش عارفين مين هما أصلًا.

واختتمت تعليقها بسؤال معبر: هل يُكب الناس على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟

تفاصيل الأزمة الصحية لزوجها محمد رياض

يُشار إلى أن الفنان محمد رياض تعرض لأزمة صحية وارتفاع في درجة الحرارة الأحد، تزامنًا مع حفل افتتاح المهرجان.

وعلّقت رانيا على حالته عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: الحمد لله اليوم عدى على خير، محمد كانت حرارته 39، وقعدنا اليوم كله بنحاول ننزل الحرارة بسبب ميكروب في المعدة. وبعد استشارة الطبيب، أخد حقنة مضاد حيوي وحقنة للحرارة.

وأضافت: الحمد لله اتحسن وقدر ينزل، وكنت خايفة عليه جدًا، ورايحة المهرجان بنفسية سيئة جدًا. لكن الحمدلله اليوم عدى على خير والمهرجان ظهر بشكل مشرف جدًا. شكرًا يا رب وألف سلامة عليك يا حبيبي، وربنا يكفينا شر العين وشر المستخبي.

انطلاق فعاليات الدورة 18 من مهرجان المسرح

انطلقت فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الدكتور عادل عبده، وعدد كبير من نجوم المسرح والدراما.

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