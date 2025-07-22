7 لاءات و6 إرشادات، توصيات هامة من البحوث الزراعية للمزارعين لمواجهة الموجة الحارة

حذر الدكتور محمد علي فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ بمركز البحوث الزراعية، من ظاهرة "تنفس الظلام" في النباتات خلال الأيام المقبلة مع توقعات بموجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في الليل وتبعاتها في التسبب بإجهاد والهدم النباتي الذي يتسبب في تراجع الإنتاجية.

وذكر فهيم في بيان له على صفحته بموقع فيس بوك عن عدد من التوصيات العاجلة للمزارعين لمواجهة التأثيرات السلبية للموجة الحارة تضمنت الآتي:

ترشيد وتنظيم الري، مع منع الري وقت الظهيرة إلا في حالات استثنائية، وضمان بقاء التربة رطبة لدعم عمليات التسميد وتحجيم الثمار.

البدء الفوري في تحجيم ثمار الفاكهة مثل المانجو، الرمان، الزيتون، والنخيل باستخدام مركبات البوتاسيوم والسيتوكينين، مع رش الثمار المعرضة للشمس بمركبات الجير المطفي أو كربونات الكالسيوم.

دعم محاصيل الصيف كالذرة والقطن والسمسم بإضافة سلفات البوتاسيوم والماغنسيوم.

تكثيف برامج مكافحة الآفات، خاصة دودة الحشد على الذرة والقصب، والندوة العسلية التي يسببها المن.

تحذير من استمرار ظاهرة "تساقط العقد وتنفيل الثمار" في محاصيل الخضر، مع بدء التدخل الوقائي من الأحد المقبل.

توصية بتأجيل زراعة العروة الصيفية المتأخرة لمحاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل والباذنجان، بسبب الأجواء الحارة والرطبة نهارًا، وتقلب درجات الحرارة ليلًا، مما قد يعيق الإنبات وسلامة الشتلات.

وشدد فهيم على ضرورة الالتزام بـ"سبع لاءات" خلال هذه الفترة، تشمل:

لا ري وقت الظهيرة لا تعرض مباشر للشمس في أوقات الذروة لا استخدام للمبيدات الجهازية لا تعفير بالكبريت الزراعي لا رش مبيدات إلا بحساب دقيق لا خلط بين المبيدات دون توصية لا خروج نهاري إلا للضرورة القصوى

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