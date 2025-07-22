تباهى به الرئيس الأمريكي، قصة فيديو اعتقال ترامب لـ أوباما في المكتب البيضاوي

في سابقة جديدة بالبيت الأبيض، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، نشر مقطع فيديو زائف يظهر لحظة "اعتقال" الرئيس السابق باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي، في مشهد تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الفيديو، الذي نُشر في البداية عبر تطبيق "تيك توك"، يعرض مشهدا تم التلاعب به يُظهر عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يقتحمون اجتماعا في المكتب البيضاوي، ويقومون بتقييد أوباما ووضعه في وضعية الركوع أمام ترامب، الذي بدا مبتسما، ثم ينتقل المشهد لعرض أوباما وهو يرتدي زي السجن البرتقالي داخل زنزانة.

Trump posts video showing Obama getting arrested!



The G.O.A.T. and Troller-In-Chief!😂😂😂 pic.twitter.com/T9kUgbyNJG — Mike Engleman🇺🇲 (@RealHickory) July 21, 2025

ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب الرئيس أوباما على الفيديو المتداول.

من جهته، دأب ترامب في الأشهر الأخيرة على إعادة نشر صور وفيديوهات تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشال"، في محاولة لتأجيج السردية التي تروّج لفكرة تعرضه لمؤامرات من قبل "الدولة العميقة" ومسؤولين سابقين في إدارة أوباما.

وقالت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، الأسبوع الماضي: إن تقريرا جديدا صدر عن مكتبها يُظهر "مؤامرة خيانية" قادها كبار المسؤولين في إدارة أوباما بهدف الإضرار بترامب خلال انتخابات 2016.

وأكدت أنها ستحيل الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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