جرفه التيار وانتشلوه بعد فوات الأوان، مصرع الممثل مالكولم جمال وارنر بطل مسلسل "ذا كوسبي شو"

لقي الممثل الأمريكي مالكولم جمال وارنر، الذي اشتهر بدور "ثيو هاكستابل" في المسلسل الكوميدي الشهير The Cosby Show، "ذا كوسبي شو" في حقبة الثمانينيات عن 54 عامًا يوم الإثنين، بعد تعرضه لحادث غرق في كوستاريكا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

التيار جرفه إلى عمق البحر

قالت إدارة التحقيقات القضائية في كوستاريكا إن وارنر كان يسبح بعد ظهر يوم الأحد في شاطئ بلايا كوكليس الواقع بمدينة ليمون على ساحل البحر الكاريبي، عندما جرفته تيارات بحرية القوية إلى داخل المحيط، وأخفق في مقاومة الأمواج.

وأضاف البيان أن عددًا من الموجودين على الشاطئ تمكنوا من إخراجه من الماء، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

نقله إلى المشرحة وفتح تحقيق رسمي

أكّد الصليب الأحمر في كوستاريكا أن وارنر نُقل إلى المشرحة بعد أن وُجد فاقدًا الوعي من دون أي علامات حيوية، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقًا أوليًا في الحادث، الذي تم تصنيفه مبدئيًا على أنه وفاة عرضية بسبب الغرق.

“ذا كوسبي شو”

ويعد "ذا كوسبي شو" الذي عُرض من عام 1984 إلى عام 1992 نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية إذ جسّد حياة عائلة سوداء ناجحة من الطبقة المتوسطة.

وأدى كوسبي في المسلسل دور طبيب فيما أدى وارنر دور ابنه الوحيد.

إرث فني ومسيرة بارزة

يُعد مالكولم جمال وارنر واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا التلفزيونية الأمريكية في الثمانينيات، وذاع صيته من خلال مشاركته في The Cosby Show الذي عُرض بين عامي 1984 و1992، مجسدًا شخصية الابن المراهق في عائلة هاكستابل.

واصل وارنر مسيرته في مجالات التمثيل والموسيقى، وشارك لاحقًا في عدة أعمال درامية وتلفزيونية مثل Suits، American Horror Story، وThe Resident. كما حصل على جائزة غرامي عام 2015، وطرح في السنوات الأخيرة بودكاست مؤثرًا حول المجتمع الأمريكي من أصول إفريقية بعنوان Not All Hood.

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