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رياضة

يشارك في دوري أبطال أوروبا، ناد جديد يتحرك للتعاقد مع مصطفى محمد

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

أصبح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، مرشحًا للانضمام إلى أحد أبرز أندية الدوري الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

 

نيس الفرنسي يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن نادي نيس يدرس إمكانية التعاقد مع مصطفى محمد، في إطار إعادة هيكلة خط الهجوم، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

ويستعد نيس للاستغناء عن عدد من مهاجميه، في مقدمتهم جايتان لابورد الذي يقترب من الانتقال إلى الدرعية السعودي، إلى جانب احتمالية رحيل إيفان جيساند، وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن مهاجم جديد لمرافقة النيجيري تيريم موفي في الخط الأمامي.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد (27 عامًا)، الذي ينتهي عقده مع نانت في صيف 2027، يُعد من الأسماء المطروحة بقوة، رغم أن نيس لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

أرقام مصطفى محمد مع نانت 

وخاض مصطفى محمد 3 مواسم مع نانت، ونجح في تسجيل 19 هدفًا خلال 73 مباراة في الدوري الفرنسي، ما جعله يحظى باهتمام عدة أندية داخل فرنسا وخارجها.

الجدير بالذكر أن نيس سيلتقي بنفيكا البرتغالي في الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال، ويأمل تعزيز صفوفه قبل هذه المواجهة المرتقبة.

ويمتلك نيس لاعبا مصريا آخر هو المدافع محمد عبد المنعم، الذي انضم من الأهلي في صيف 2024، لكنه سيغيب حتى نهاية العام الجاري بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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الدوري الفرنسي مصطفي محمد نانت نيس دوري ابطال اوروبا

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