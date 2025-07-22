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حوادث

تم كشفه بالصدفة، تفاصيل ضبط مطرب شعبي شهير متلبسا بتعاطي الحشيش في الشيخ زايد

ضبط مطرب شعبي متعاط
ضبط مطرب شعبي متعاط للمواد المخدرة بالشيخ زايد، فيتو

مصادفة بحتة قادت مطرب المهرجانات أمين خطاب إلى مصيره المحتوم، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبطه بتهمة تعاطي مخدر “الحشيش”، بطريق الإسكندرية الصحراوي.

البداية أثناء قيام الإدارة العامة للمرور للجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بحملة مكبرة على الطرق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد للكشف عن متعاطي المخدرات وتمكنت من ضبط ٣ من قائدي المركبات متعاطين للمواد المخدرة بعض خضوعهم لتحليل المخدرات على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومن بينهم أمين خطاب (27 سنة - مطرب شعبي)، المقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام، الذي كشف التحليل تعاطيه  لمخدر “الحشيش”.


وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول مفاده أنه أثناء قيام أجهزة الأمن بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ حملة بطريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه القاهرة بدائرة القسم تم ضبط 3 حالات تبين تعاطيها للمواد المخدرة، ومن بينهم مطرب شعبي شهير حيث تبين بالكشف عليه طبيًّا تعاطيه لمادة “الحشيش”.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم أول الشيخ زايد وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الإدارة العامة للمرور للجيزة وزارة الصحة للمواد المخدرة طريق الإسكندرية الصحراوي مطرب المهرجانات أمين خطاب

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