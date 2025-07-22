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دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)

وصول السودانيين إلى
وصول السودانيين إلى أسوان، فيتو

رصدت "فيتو" لحظات وصول الإخوة السودانيين من القاهرة إلى محافظة أسوان وصولًا بميناء السد العالي شرق، كانت مشاعرهم مختلطة ما بين الدموع والفرح بسبب عودتهم بلادهم وفراقهم مصر وأهلها وأصدقائهم وجيرانهم خلال الفترة الماضية.

دموع الفراق وفرحة العودة (4)
دموع الفراق وفرحة العودة (4)
دموع الفراق وفرحة العودة (5)
دموع الفراق وفرحة العودة (5)
دموع الفراق وفرحة العودة (6)
دموع الفراق وفرحة العودة (6)
دموع الفراق وفرحة العودة (7)
دموع الفراق وفرحة العودة (7)

 

يذكر أن قطار الإخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان وصل الى ميناء السد العالي شرق، ويقل أكثر من 1000 سوداني سيتم نقلهم مباشرة وعلى الفور بأتوبيسات إلى مدينة أبو سمبل السياحية تمهيدًا لعبورهم وعودتهم لبلادهم عبر ميناء قسطل البري بإشراف من القوات المسلحة.

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​ أسوان السودان سودانى قطار قسطل

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