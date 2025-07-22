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اقتصاد

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

أكدت وزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة إلى وزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

 

الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية سابق لأوانه

أوضحت الوزارة، أن الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»، وأن الوزير لم يعلن خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن بل شدد على التزام المنهجية المتبعة في العام الماضي، وأنه كلما كان الأداء المالي جيدًا، ويسمح بوجود مساحة مالية إضافية سيتم توجيه جزء منها لصالح التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوزير خلال تناوله للنتائج الأولية الإيجابية الجيدة خلال العام المالي الماضي، أكد أنه كلما حققنا أداءً ماليًّا جيدًا والمستهدفات المالية يصبح لدينا مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بحزم أكثر استهدافًا للشرائح الأكثر احتياجًا مثلما فعلنا فى شهر رمضان الماضي.

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