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رياضة

بعد خضوعه لعملية جراحية، حمادة صدقي يكشف طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة (فيديو)

حسن شحاتة، فيتو
حسن شحاتة، فيتو

كشف حمادة صدقي، نجم الكرة المصرية السابق، الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى خضوعه لعملية جراحية، كما كشف تفاصيل المرض الذي عانى منه “المعلم”.

 

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على دعم حسن شحاتة برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي الأسبق وأحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق.


وقال حمادة صدقي، مساعد حسن شحاتة في منتخب مصر، عبر قناة "أون سبورت" إن الكابتن حسن شحاتة اشتكى من بعض الأعراض وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بمرض "الصفراء".

 

وأضاف أن “المعلم” خضع لجراحة ناجحة وغادر غرفة العمليات واسترد وعيه، موضحًا أنه اطمأن على صحة مدرب الفراعنة السابق.

كما أشار إلى أن الكابتن شوقي غريب اجرى اتصالا من السودان بكريم حسن شحاته للاطمئنان على صحة “المعلم”.

وكان حسن شحاتة قد تولى قيادة منتخب مصر في الفترة بين 2005 إلى 2011، وحقق لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي في نسخ 2006 و2008 و2010.

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حمادة صدقى المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لوعكة صحية عملية جراحية فحوصات طبية مرض الصفراء كاس الأمم الإفريقية

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