مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، توسط لدى مسؤولي النادي الأهلي المصري من أجل التعاقد مع لاعب جديد للفريق الأحمر.

وأبرم الأهلي عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، على رأسها انضمام محمود حسن "تريزيجيه" جناح أيسر طرابزون سبور التركي بجانب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري وأيضًا أحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك.

محمد صلاح يتوسط لانتقال كوكا إلى الأهلي

وفجر مصدر مطلع داخل الأهلي بحسب مواقع عربية، مفاجأة بالكشف عن وساط صلاح لدى مسؤولي القلعة الحمراء لانضمام أحمد حسن "كوكا" مهاجم لوهافر الفرنسي السابق إلى الأهلي في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن صلاح تواصل بالفعل مع أحد مسؤولي النادي الأهلي لإقناعه بعودة كوكا في الموسم الجديد للقلعة الحمراء.

وأشار إلى أن كوكا لديه رغبة قوية في العودة للأهلي خلال الفترة القادمة، للاستقرار في مصر بعد فترة طويلة من اللعب في أوروبا منذ 2011.

علاقة صداقة قوية بين محمد صلاح وكوكا

ويرتبط كوكا بصداقة قوية مع محمد صلاح، ولعبا معًا في صفوف منتخب مصر تحت 20 عامًا بجانب منتخب مصر الأول.

وشوهد كوكا مع صلاح أثناء قضاء الأخير عطلته الصيفية منذ عدة أسابيع.

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