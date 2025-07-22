على طريقة "الطفل ياسين"، تفاصيل صادمة في اعتداء صبي على طفل معاق ذهنيا بالإسكندرية (فيديو)

ياسين جديد في الإسكندرية، مع اختلاف الزمان والمكان، والقصة الجديدة وقعت أحداثها مساكن الكيلو 21 حيث استغل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا إعاقة جاره الطفل “ياسين” المصاب بتأخر في النمو العقلي والذي يبلغ من العمر 13 عامًا ويعامل بعقل طفل لم يكمل 6 أعوام، وقام بهتك عرضه داخل شقته.

بث مباشر للأم والمحامي

وطبقًا لأقوال الأم في المحضر رقم ١٠٠٤٧ لسنة ٢٠٢٥ جنح عامرية أول، فإن ابنها الطفل ياسين المعاق ذهنيًّا ويتكلم بصعوبة، جرى التعدي عليه من جارهم والذي يقطن أسفل شقتهم في الدور الثاني بمساكن الكيلو ٢١، وأحدث به إصابات من الخلف بعد أن تعدى عليه أكثر من مرة في ذلك اليوم المشؤوم.

وأجرت فيتو بثًا مباشرًا مع والدة الطفل ياسين، ومحاميه محمد شمس لتوضيح تفاصيل الجريمة.

وأوضحت الأم أن ابنها سارع بشراء حلوى من الشارع كما هو معتاد، ولم يغب كثيرًا وجاء الي المنزل في حالة ذعر وفزع وتبرز علي نفسه، وعند سؤالها عما حصل اعتقدت أن جارهم الذي يبلغ 16 عامًا قام بضربه، وقامت بتغيير ملابس الطفل بعد استحمامه، وعند استيقاظه في الصباح ودخوله الحمام عانى كثيرا وظل يصرخ، وعندما بدأت الأم في تهدئته اكتشفت المصيبة، ونزلت إلى جارتها تواجهه بما فعله ابنها ولم يكن موجودًا، وذهبتا إلى الطبيب ليؤكد تلك الكارثة.

وأضافت الأم باكية: “عايزة حق ابني المعاق من هذا الصبي الذي دمره أكثر مما هو عليه”.

تفاصيل البلاغ

ومن جانبه قال محمد شمس محامي الطفل ياسين، أنه عقب ذلك قام الأب بإبلاغ نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتوجهه لعمل محضر ضد هذا الصبي، وجرى إلقاء القبض عليه واعترف بمضمون ما حدث لكنه حاول المراوغة بمعرفة محاميه في بعض الامور الا ان تقرير الطب الشرعي أثبت هتك عرض الطفل، كما تعرف “ياسين” عليه خلال عرض النيابة.

وأضاف، أن الطفل ياسين أدلى بتفاصيل ما حدث وذلك خلال تواجد متخصصة من المجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تواصلت مع الطفل ونقلت أسئلة النيابة وأقوال الطفل ياسين، وهو ما أدى إلى أن النيابة قررت حبسه 4 أيام ثم 15 يومًا بعد ورود تحريات المباحث بصحه الواقعه، ثم 45 يومًا بعد صدور تقرير الطب الشرعي وننتظر تحديد جلسه محاكمه عاجلة، متمنيًا أن يحصل المتهم على أقصى عقوبة لحدث طبقًا للقانون.

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