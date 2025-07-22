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حوادث

غفل المعازيم وطعنه بسلاح أبيض، القبض على عاطل قتل شابا في حفل زفاف بالزاوية الحمراء

القبض علي عاطل قتل
القبض علي عاطل قتل شاب في حفل زفاف في القاهرة،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل متهم بقتل شاب خلال حضورهما حفل زفاف أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.


تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شاب على يد آخر في حفل زفاف بالزواية الحمراء.

على الفور انتقلت القوات وقامت بنقل المتوفى إلى المستشفى وبالفحص وجمع التحريات تبين نشوب  مشاجرة بين الجاني والمجني عليه، بعدما وجه الجاني إلى الضحية ألفاظًا مسيئة، تطورت إلى اشتباك بين الطرفين أثناء حضورهم حفل زفاف، وتدخل المعازيم وتمكنوا من فض المشاجرة إلا أن المتهم، عاد لاحقًا، وسدد طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض إلى قلب المجني عليه، أودت بحياته في الحال، وسط الحضور ولاذ بالفرار، فتم إعداد الأكمنة التي أسفرت بضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرضه للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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بمديرية امن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مباحث القاهرة بالزواية الحمراء

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