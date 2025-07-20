تحويل مروري أعلى محور جمال عبد الناصر بسبب تصادم بين سيارتين بالتجمع الخامس

تمكنت الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق من تسيير حركة المركبات أعلى محور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع الخامس، من خلال إجراء تحويل مروري وذلك عقب أن شهد الطريق زحام مروري عقب أن وقع حادث تصادم بين سيارتين.

أسفر الحادث عن توقف الحركة المرورية بشكل جزئي بالمحور في الاتجاه المؤدي إلى محور المشير طنطاوي، وقامت الخدمات من سحب السيارتين عبر أوناش الإدارة لتنظيم حركة المركبات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى المحور.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور الخدمات المرورية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي.

تم الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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