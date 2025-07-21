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حوادث

بسبب الميراث، شاب ينهي حياة شقيقه وشقيقته في الفيوم

قسم شرطة ثان الفيوم،
قسم شرطة ثان الفيوم، فيتو

قتل شاب وشقيقته من الفيوم ، طعنا بآلة حادة علي يد شقيقهما، بسبب الخلاف علي الميراث، وتم نقل الجثتين إلي مستشفي الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

جريمة في حي الحاكورة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، يفيد بمقتل  شاب وشقيقته علي يد شقيقهما، بسبب خلاف علي الميراث، وجميعهم مقيمون بمنطقة الحاكورة بدائرة المركز.

 وعلي الفور انتقلت قوة من قسم ثان الفيوم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن خلافا نشب بين شقيقين بسبب الميراث، وتطور إلي تشابك بالأيدي، ما دعا أحدهما إلي استلال آلة حادة كانت بين طيات ملابسه، وانهال بها علي شقيقه، وعندما حاولت شقيقته منعه طعنها هي الأخرى فأرداها قتيلة في الحال.

 وتم إلقاء القبض علي المتهم الذي أقر بتفاصيل جريمته، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثاني الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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