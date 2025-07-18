بعد الهبوط الأرضي المفاجئ، مدير إدارة المرور يتفقد أعمال إصلاح طريق الأوتوستراد

تابع اللواء أمجد أنوار مدير الإدارة العامة للمرور أعمال إصلاح هبوط أرضي التي تتم بمحور الأوتوستراد، لتنظيم الحركة المرورية بالطريق.

وتتابع قوات المرور تنظيم حركة المركبات بواسطة غرفة عمليات المرور والرادارات المنتشرة بمحور حسب الله الكفرواي في المعادي بعد غلقه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات التي تتم بمحور الأوتوستراد، وسط وجود الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.



ووقع هبوط أرضي بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وقامت إدارة المرور بعمليات تحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط وجود خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع هبوط أرضي بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.



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