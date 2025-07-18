الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد الهبوط الأرضي المفاجئ، مدير إدارة المرور يتفقد أعمال إصلاح طريق الأوتوستراد

أعمال إصلاحات هبوط
أعمال إصلاحات هبوط أرضي بطريق الأوتوستراد، فيتو

تابع اللواء أمجد أنوار مدير الإدارة العامة للمرور أعمال إصلاح هبوط أرضي التي تتم بمحور الأوتوستراد، لتنظيم الحركة المرورية بالطريق.

 

وتتابع قوات المرور تنظيم حركة المركبات بواسطة غرفة عمليات المرور والرادارات المنتشرة بمحور حسب الله الكفرواي في المعادي بعد غلقه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات التي تتم  بمحور الأوتوستراد، وسط وجود الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.


ووقع هبوط أرضي بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وقامت إدارة المرور بعمليات تحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط وجود خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع هبوط أرضي بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.
 

شلل مروري بطريق الأوتوستراد بعد إصابة عضو نيابة عامة في حادث سير

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

فريق بحث لضبط المتهم بالاصطدام بسيارة شيماء سيف والتسبب في إصابتها

التحفظ على الكاميرات لكشف المتهمين بسرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق بالهرم

المعمل الجنائي يفحص حريقا أسفل كوبري محور جمال عبد الناصر

زحام على الطريق الدائري بعد انقلاب سيارة نقل وتحويل مروري بالمعادي

مصابون في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر والأمن يسيطر ويضبط المتهمين

إنهاء أزمة طليقة سفاح التجمع مع حماتها بشأن حضانة الطفل

باعتها له مرهونة، إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه لصاحب شقة بالمهندسين

العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق شهير برمسيس، والأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير الادارة العامة للمرور الحركة المرورية قوات المرور بمحور الأوتوستراد

الأكثر قراءة

بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

محمد عبد الجليل: كل الحكام أهلاوية وأنا شاهد على ذلك

بعد إعلان النفير العام، العشائر السورية تهاجم مدينة السويداء وتسيطر على دوّار العنقود (فيديو)

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم

بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله

بوست ناري وموجه، أول تعليق من عبد الله السعيد على تجديد عقده مع الزمالك

خدمات

المزيد

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية