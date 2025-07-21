إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق منيا القمح – الزقازيق

أُصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل على طريق منيا القمح – الزقازيق، وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت أجهزة الأمن بالشرقية تلقت إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يُفيد بوصول شخصين مصابين بجروح متفرقة إثر حادث سير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لفحص ملابساته.

وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أثناء سيرهما على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

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