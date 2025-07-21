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حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق محل عطور بكرداسة

اندلاع حريق، فيتو
اندلاع حريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في محل عطارة في مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

 

نشوب حريق في محل بكرداسة


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في محل بمدينة كرداسة، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، انتقلت سيارات الإطفاء مدعمة بسيارة إسعاف  وتبين اندلاع النيران في محل عطارة.

 

نجحت سيارات الإطفاء في إخماد الحريق وتفحم المحل بالكامل دون إصابات أو خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك المحل وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

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نيابة الجيزة الجيزة مدينة كرداسة

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