في نقاط بسيطة، أنواع المحاكم وشروط التقاضي والقواعد التي يعتمد عليها

ترصد فيتو خلال السطور التالية لقرائها، القواعد القانونية التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، وأنواع المحاكم التي يمكن التقاضي أمامها:

أنواع المحاكم التي يمكن التقاضي أمامها



تنقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع وهي:

المحكمة العليا:

إن المحكمة العليا تتمثل في مراقبة صحة تطبيق القواعد النظامية والشرعية.

محاكم الاستئناف:

ومن مهامها النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها.

محاكم الدرجة الأولى:

ومن مهامها إصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، وقد تم تقسيم هذا النوع من المحاكم إلى خمسة أنواع وهي: المحاكم العامة، المحكمة الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية.

شروط التقاضي

_استخدام المعلومات والموارد.

_حقوق الملكية الفكرية.

_إعفاء من المسؤولية.

_الالتزامات المالية للمستخدم.

_ضمان التعويض.

_قيود على الاستخدام.

_المعلومات المالية.

_إخلاء المسؤولية القانونية.

_قابلية الفصل والتعديل.

_القانون الساري والسلطة القضائية المختصة.

القواعد القانونية التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم.



_العقد شريعة المتعاقدين.

- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص.

- الحيازة فى المنقول سند ملكية.

- حق التقاضى مكفول.

-الأصل براءة الذمة.

-لا يعذر أحد بجهله للقانون.

- الشك يفسر لصالح المتهم.

-المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

-لا يضر الطاعن بطعنه.

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