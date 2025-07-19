السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

في نقاط بسيطة، أنواع المحاكم وشروط التقاضي والقواعد التي يعتمد عليها

أنواع المحاكم وشروط
أنواع المحاكم وشروط التقاضي،فيتو

ترصد فيتو خلال السطور التالية لقرائها، القواعد القانونية التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، وأنواع المحاكم التي يمكن التقاضي أمامها:

 

أنواع المحاكم التي يمكن التقاضي أمامها


تنقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع وهي:

المحكمة العليا:
إن المحكمة العليا تتمثل في مراقبة صحة تطبيق القواعد النظامية والشرعية.

محاكم الاستئناف:

ومن مهامها النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها.

محاكم الدرجة الأولى:

ومن مهامها إصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، وقد تم تقسيم هذا النوع من المحاكم إلى خمسة أنواع وهي: المحاكم العامة، المحكمة الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية.

شروط التقاضي 

_استخدام المعلومات والموارد.
_حقوق الملكية الفكرية.
_إعفاء من المسؤولية.
_الالتزامات المالية للمستخدم.
_ضمان التعويض.
_قيود على الاستخدام.
_المعلومات المالية.
_إخلاء المسؤولية القانونية.
_قابلية الفصل والتعديل.
_القانون الساري والسلطة القضائية المختصة.

القواعد القانونية التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم.
 

_العقد شريعة المتعاقدين.

- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص.

- الحيازة فى المنقول سند ملكية.

- حق التقاضى مكفول.

-الأصل براءة الذمة.

-لا يعذر أحد بجهله للقانون.

- الشك يفسر لصالح المتهم.

-المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

-لا يضر الطاعن بطعنه.

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