إحباط محاولة تهريب 2 طن دقيق مدعم بطريق التربي في البدرشين

واصلت قوات مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد على ٢ طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم) أثناء تهريب بالطريق التربي بدائرة مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 أطنان دواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وعلى جانب آخر تمكنت الحملة من ضبط كمية ضخمة تقدر بثلاثة أطنان من الدواجن ومصنعاتها والبط، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها داخل نطاق محافظة القاهرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد ناصر ثابت أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل ستتواصل بشكل مكثف ودوري، خاصة في أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمصنعة، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة العامة يأتي على رأس أولويات الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الأمن الغذائي في الأسواق.

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