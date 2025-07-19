السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحباط محاولة تهريب 2 طن دقيق مدعم بطريق التربي في البدرشين

إحباط تهريب دقيق
إحباط تهريب دقيق في البدرشين، فيتو

واصلت قوات مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد على ٢ طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم) أثناء تهريب بالطريق التربي  بدائرة مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

ضبط 3 أطنان دواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وعلى جانب آخر تمكنت الحملة من ضبط كمية ضخمة تقدر بثلاثة أطنان من الدواجن ومصنعاتها والبط، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها داخل نطاق محافظة القاهرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

وأكد ناصر ثابت أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل ستتواصل بشكل مكثف ودوري، خاصة في أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمصنعة، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة العامة يأتي على رأس أولويات الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الأمن الغذائي في الأسواق.

بعد الهبوط الأرضي المفاجئ، مدير إدارة المرور يتفقد أعمال إصلاح طريق الأوتوستراد

بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله

شلل مروري بطريق الأوتوستراد بعد إصابة عضو نيابة عامة في حادث سير

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

فريق بحث لضبط المتهم بالاصطدام بسيارة شيماء سيف والتسبب في إصابتها

التحفظ على الكاميرات لكشف المتهمين بسرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق بالهرم

المعمل الجنائي يفحص حريقا أسفل كوبري محور جمال عبد الناصر

زحام على الطريق الدائري بعد انقلاب سيارة نقل وتحويل مروري بالمعادي

مصابون في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر والأمن يسيطر ويضبط المتهمين

إنهاء أزمة طليقة سفاح التجمع مع حماتها بشأن حضانة الطفل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث شرطة التموين الجرائم التموينية مركز البدرشين

الأكثر قراءة

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية