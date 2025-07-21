قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة سحل ممرضة داخل مستشفى البدرشين المركزي

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سحل ممرضة داخل مستشفى البدرشين المركزي، والاعتداء عليها بالضرب وتمزيق ملابسها في مشاجرة مع والد طفل مريض.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في الحادث، كلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث بالواقعة، كما أمرت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة داخل مستشفى البدرشين المركزي للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة

تعرض ممرضة من الطاقم الطبي للسحل والضرب

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى البدرشين المركزي بتعرض ممرضة من الطاقم الطبي للمستشفى للسحل والضرب وتمزيق ملابسها ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات متفرقة بجسدها.

أشارت التحريات من خلال مناقشة الممرضة المجني عليها أن عامل حضر إلى المستشفى وطلب إخضاع نجله لجلسة أكسجين فطلبت منه إيصال سداد رسوم الجلسة فرفض ونهرها ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيامه بسحلها على الأرض وتمزيق ملابسها والتعدي عليها بالضرب ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة.

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