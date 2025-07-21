أخبار الحوادث اليوم: التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2026.. مقتل سيدة على يد زوجها بالقليوبية.. ضبط تاجر مخدرات ونجله بعد تداول فيديو يوثق نشاطهما بالبحيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة مقتل سيدة داخل منزلها، وضبط الزوج المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك في نطاق مركز شرطة شبين القناطر.

كلية الشرطة للبنات 2026، كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم، عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين "للبنات" لعام 2026، وذلك ضمن منظومة تطوير الأداء الأمني، والتوسع في الاعتماد على الخبرات التخصصية.

كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم،تخصصات الطب البشري المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين.

كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم، عن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2026.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات ونجله بعد تداول فيديو يوثق

نشاطهما بالبحيرة.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار قيادات الدولة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الحر بنها – المنصورة فى محافظة القليوبية إلى مصرع 2 وإصابة 8 آخرين.

أصيب المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية، وتحديدا بكوبري المستقبل اتجاه القاهرة.

قتل شاب على يد عدد من أفراد عائلة زوجته، اليوم الإثنين في دمياط، بعد تعرضه لاعتداء عنيف أمام مسجد بإحدى القرى، قبل أن يلقوا جسده في ترعة ويترك يصارع الموت.



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