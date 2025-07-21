وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى ثورة يوليو الـ73

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار قيادات الدولة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

تهنئة رئيس الجمهورية

وجاء في برقية وزير الداخلية إلى الرئيس السيسي:"يُسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 73 لثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وبداية لعهد جديد من النضال الوطني وبناء الوطن، ومصدر إلهام للشعوب في تحقيق الكرامة الوطنية والاستقلال. حفظ الله مصر ووفقكم لتحقيق أهداف التنمية الشاملة."

تهنئة رئيس مجلس النواب

كما وجّه الوزير برقية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد خلالها أن ثورة يوليو كانت ولا تزال دليلًا على قدرة المصريين على صياغة مستقبلهم، مثمنًا دور المجلس في دعم التنمية والتشريع.

تهنئة رئيس مجلس الشيوخ

وفي برقية مماثلة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعرب وزير الداخلية عن تقديره لدور المجلس في دعم الحياة النيابية وتعزيز أسس الدولة العصرية، مؤكدًا أن ثورة يوليو كانت انطلاقة لبناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تهنئة رئيس الوزراء

ووجّه الوزير برقية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار فيها إلى أن ذكرى ثورة يوليو تظل رمزًا للفداء والعطاء، وأساسًا لرؤية تنموية شاملة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

تهنئة وزير الدفاع ورئيس الأركان

كما بعث اللواء محمود توفيق ببرقيتين إلى الفريق أول عبدالحميد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا فيهما تقدير وزارة الداخلية لدور القوات المسلحة في حماية الوطن وتجسيد معاني التضحية والبناء، واستلهام روح ثورة يوليو في كل ميادين العمل الوطني.

التأكيد على قيم الثورة

وأكد وزير الداخلية في برقياته أن ثورة 23 يوليو ستبقى رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، ومحطة مضيئة في تاريخ مصر، ملهمة لأجيال متعاقبة تسير على درب البناء والتقدم

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