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حوادث

ضبط تاجر مخدرات ونجله بعد تداول فيديو يوثق نشاطهما بالبحيرة

ضبط تاجر مخدرات ونجله
ضبط تاجر مخدرات ونجله

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات ونجله بعد تداول فيديو يوثق نشاطهما بالبحيرة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

بالفحص والتحري، أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، ويمارس نشاطًا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بالاشتراك مع نجله الذي تبين أيضًا أنه مسجل جنائيًّا.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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