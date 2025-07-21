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التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2026

كلية الشرطة للبنات
كلية الشرطة للبنات 2026

كلية الشرطة للبنات 2026، كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم، عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين "للبنات" لعام 2026، وذلك ضمن منظومة تطوير الأداء الأمني، والتوسع في الاعتماد على الخبرات التخصصية.

كلية الشرطة للبنات 2026

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أن كلية الشرطة للبنات 2026 هذه التخصصات تتيح فرصة متميزة أمام الخريجات من مختلف الكليات، للانضمام إلى صفوف هيئة الشرطة والمساهمة في دعم المهام الأمنية والمجتمعية.

 التخصصات المطلوبة للإناث بقسم الضباط المتخصصين – دفعة 2026

1- كليات الطب البشري الحاصلات على: بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه

2- كلية الصيدلة (إكلينيكية) من الحاصلات على: بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه

3- كلية التمريض وتكون الحاصلات على: بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه

4- كلية العلوم قسمى تحاليل طبية وعلوم طبية
5-  كلية الآداب 

6-  كلية الحقوق 

7-  كلية التربية الرياضية

8-  كلية اللغات وضمت التخصصات المطلوبة(اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية- اللغة الإسبانية -اللغة الألمانية -اللغة الروسية- اللغة الإيطالية- اللغة العبرية- اللغة التركية- اللغة الصينية)

رئيس أكاديمية الشرطة: 6 مزايا للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

مساعد وزير الداخلية يكشف تخصصات الطب البشري المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين

وتؤكد وزارة الداخلية أن الالتحاق كلية الشرطة للبنات 2026 بهذه التخصصات يتم وفقًا لضوابط دقيقة تشمل اجتياز جميع الاختبارات المقررة: القدرات – القوام – الكشف الطبي – النفسي – الرياضي – السمات – لجنة الاختيار، بما يضمن انتقاء العناصر الأنسب لخدمة الوطن.

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